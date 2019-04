Rückblick und Ausschau bei VdK-Ortsverband

Der VdK-Ortsverband lädt seine Mitglieder zur Jahresversammlung am Samstag, 6. April, um 14 Uhr in das Kurhotel in Bad Staffelstein ein. Neben Rückblick und Ausblick wird der Kreisvorsitzende Heinz Wittmann über die Leistungen des VdK berichten. Es schließt sich ein gemütliches Beisammensein an. Auch Partner und Gäste sind willkommen. red