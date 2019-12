Rückblick: Da blieb das Geld

Zum Ende der Jahresabschlusssitzung blickte Bürgermeister Klöffel zurück: Er erinnerte an die großen Vereinsfeste und Jubiläen in der Gemeinde und erinnerte daran, wo 2019 das Geld investiert wurde.

Die Baumaßnahmen verursachten Kosten von etwa 450 000 Euro. Die größten Ausgaben waren der Bau des Feuerwehrhauses Thundorf mit 67 578 Euro, die katholische Kirche Theinfeld (150 665 Euro), die Dr.-Bruno-Uhl-Straße in Theinfeld (30 023 Euro) und das ehemalige Raiffeisenlager in Theinfeld (37 739 Euro). Für das ehemalige Forsthaus in Thundorf wurden 11 517 Euro investiert, das Feuerwehrfahrzeug für Thundorf schlug mit 83 942 Euro zu Buche. Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2019 beträgt 31 250 Euro, die Einwohnerzahl 1016 und der Schuldenstand pro Einwohner 30,76 Euro. Als ein Weihnachtsgeschenk betrachtete Klöffel die Spende für eine Tempomessstelle für die Gemeinde Thundorf. Am Schluss galt sein Dank dem Gemeinderat und seiner Stellvertreterin Judith Dekant.

Informativ berichtete der Bürgermeister über das geplante Regionalbudget der Interkommunalen Allianz "Schweinfurter Oberland". Damit soll eine engagierte und aktive eigenverantwortliche ländliche Entwicklung unterstützt und die regionale Identität gestärkt werden. Die Höhe des Regionalbudgets beträgt je Zusammenschluss maximal 100 000 Euro jährlich. Es setzt sich zusammen aus dem Zuschuss von maximal 90 000 Euro und dem Eigenanteil von 10 000 Euro. Es ist in dem Kalenderjahr zu verwenden, in dem es bewilligt wurde. Das Programm und die Fördervoraussetzungen sollen in der Januarsitzung dargelegt werden. mib