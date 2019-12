Rückblick bei bester Stimmung

Zum Gelingen einer fränkischen Kerwa sind viele Helfer nötig - neben den Kerwasburschen die Bulldogfahrer für die begleitenden Wagen, die Baumfahrer und natürlich die Musiker sowie viele weitere Unterstützer, die auch hinter den Kulissen für den reibungslosen Ablauf sorgen.

Bei einer kleinen Kerwasburschen-Weihnachtsfeier in der gut beheizten Werkstatt von Steinmetz Hans Gast in der Hinteren Gasse in Herzogenaurach galt es, bei einem gemütlichen Beisammensein auch Dankeschön zu sagen für eine erfolgreich verlaufene Kerwa des Jahres 2019. Damit erinnerten die Verantwortlichen auch an den "Türkenkapo" Rolf Wahl, der die Tradition des Baumaufstellens zur Sommerkirchweih in Herzogenaurach wieder angestoßen hatte. Für den Transport des Baumes hatte auch in diesem Jahr wieder Herbert Müller aus Großenseebach mit seinem Pferdegespann gesorgt.

Auch im kommenden Jahr wollen die Kerwasburschen wieder dafür sorgen, dass bei der Herzogenauracher Sommerkirchweih ein Baum aufgestellt wird.

Gemütlicher Austausch

Hans Heller hatte für diese Feier Bier spendiert, außerdem gab es gute Speisen vom Schwein, so dass sich die Anwesenden beim ungezwungenen Beisammensein gemütlich austauschen konnten. Die nicht vertilgten Stücke werden für Preßsack und diverse Wurstsorten aufbereitet, zum Teil auch in die Räucherung gehängt.

Für die musikalische Umrahmung sorgte Ingo Singer mit einer Quetsch'n. Begleitet wurde er von Peter Persin, dem "Tuba-Peter". Gemeinsam sorgten sie für eine gute Stimmung in der Vorweihnachtszeit.