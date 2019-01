Rückblick auf zwei Jahrzehnte Einbürgerungen

Der Frankenbund Bamberg lädt am morgigen Mittwoch zu einem Vortrag von Prof. Daniel Göler, Universität Bamberg, Professur für Geographische Migrations- und Transformationsforschung, ein. Beginn ist um 18 Uhr im Nebenraum des "Tambosi" in der Promenadestraße 11.

Viele der seit der ersten Bamberger Einbürgerungsfeier im Jahr 2001 im Rahmen eines formaljuristischen Aktes Eingebürgerten hatten zu diesem Zeitpunkt zweifelsohne längst in Bamberg, Franken, Bayern oder Deutschland eine (neue) Heimat gefunden - wenn sie nicht schon hier geboren worden waren. "Dass die Aufnahme in die Gemeinschaft der Staatsbürger gleichbedeutend mit dem Abschluss des Integrationsprozesses ist, wäre in diesem Zusammenhang jedoch eine sehr gewagte These", so der Frankenbund. Sie ließe sich, falls nötig, schon leicht anhand von wenigen individuellen Beispielen leicht veri- oder falsifizieren.

Im Vordergrund des Vortrages steht eine Analyse demographischer und kontextueller Merkmale jener Personen, welche von der Stadt Bamberg im Zeitraum von fast zwei Dekaden eingebürgert wurden; insgesamt seien das gut 2000 "Neubürger". red