Rückblick auf Reisen

Mit einem Bildernachmittag möchte der Rhönklub-Zweigverein Bad Brückenau Erinnerungen an vergangene Reisen und Tagesfahrten wachrufen. Die Teilnehmer treffen sich am Samstag, 1. Februar, um 14.30 Uhr in der Georgi-Kurhalle. Bei Kaffee und Kuchen läuft die musikalisch unterlegte Bildershow ab. sek