Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr mit vielen Auftritten

Auf ein erfolgreiches Jahr blickte die Vorsitzende der Trachtentanz- und Volksmusikgruppe Oberthulba, Marianne Windecker, in der Mitgliederversammlung zurück. Sie zählte die zahlreichen Auftritte auf, wie beim Fränkischen Heimatabend im Rossini-Saal in Bad Kissingen, bei der Maibaumaufstellung in Oberthulba, der musikalisch vom Musikverein begleitet wurde, sowie im Seniorenheim Thulbatal in Oberthulba. Auch an der Feier zum 300 jährigen Bestehen der Michaelskapelle in Frankenbrunn nahmen die Mitglieder in Tracht teil.

Höhepunkt des Vereinsjahres sei im August der Ausflug in die Wagnerstadt Bayreuth gewesen, wo das renovierte Markgräfliche Opernhaus, das zum Weltkulturerbe gehört, besichtigt wurde.

Tanzleiter Rolf Windecker berichtete, dass im vergangenen Jahr insgesamt 20 Übungsabende stattgefunden hatten. Neun Paare hätten im Durchschnitt teilgenommen. Trainiert wurden 23 Tänze, wobei neben Windmüller und Waldegger auch die Weidenberger Francaise wieder intensiv geübt wurde. Dafür dürfen die Mitglieder die Turnhalle nutzen, wie Vorsitzende Marianne Windecker dankend erwähnte. red