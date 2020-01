Rudolf Dorsch ist nun Ehrenmitglied

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Mainklein standen Berichte, eine Neuaufnahme und Ehrungen auf dem Programm. Kommandant Stefan Rupprecht berichtete von neun Monatsübungen und drei gemeinsamen Übungen innerhalb der Alarmierungseinheit mit der FF Maineck und der FF Theisau. Mit der Patenwehr FF Schwürbitz gab es eine Übung in Mainklein und eine in Schwürbitz. Die FF Mainklein wurde 2019 zu vier Einsätzen und einer Vollsperrung alarmiert.

Die FF entsandte Aktive zu folgenden Lehrgängen: Erneuerbare Energie, Maschinist, Erdgasinformation sowie Führung und Leitung im Einsatz. Wegen der Neukalibrierung der Funkgeräte wurde ein Vertiefungslehrgang Digitalfunk durchgeführt.

Geräteprüfung zeigt Mängel

Im Herbst stand die Geräteprüfung für Feuerwehrfahrzeuge und Anhänger im Feuerwehrhaus in Burgkunstadt an. Bei dieser wurden einige kleinere Mängel festgestellt. Über das zur Behebung nötige Material sei noch keine Rückmeldung erfolgt, hieß es auf der Versammlung. Das schadhafte Rollo am Tragkraftspritzenanhänger, das während der Fahrt immer aufging, wurde in Eigenleistung repariert.

Nicht zufrieden zeigte sich der Kommandant mit dem Fortgang des Heizungseinbaus in der Fahrzeughalle. Das Thema Heizung sei schon bei der Besichtigung 2017 zu Tage getreten - wegen der Akkus und Funkgeräte, die zu schnell abbauen, da die Halle nicht beheizt ist und es hineinfriert. Rupprecht bat die anwesende Bürgermeisterin Christine Frieß, sich der Sache anzunehmen, um endlich zu einer tragfähigen Lösung zu kommen.

Ausblick auf 2020

Die FF Mainklein zählt derzeit 39 Aktive. Der Kommandant bedankte sich bei allen, die die Feuerwehr unterstützen und neben dem aktiven Einsatz auch ihre Traktoren, landwirtschaftlichen Flächen und Brandobjekte für Übungen zur Verfügung stellen. Per Handschlag nahm der Kommandant dann Jan Feil als neuen Feuerwehranwärter auf.

Anschließend blickte Rupprecht auf einige Termine, die im Jahr 2020 anstehen. Am 2. Februar findet um 19.30 Uhr eine Aktivenversammlung im Feuerwehrhaus statt. Ende März lädt der Landkreis zu einem Info-Abend mit dem Thema "Tornado in Affing - Bericht von einem Naturereignis" ein. Im April/Mai legen die Aktiven das Leistungsabzeichen ab, im Juli findet ein Mehrtagesausflug an den Bodensee statt.

Dorffest im August

In ihrem Rückblick berichtete die Vorsitzende Sabrina Marr von den Veranstaltungen im vergangenen Jahr. Einer der Höhepunkte war das zweitägige Dorffest im August. Obwohl zum Festauftakt noch ein heftiger Regenschauer niederging, herrschte in der Halle beste Stimmung, wie Marr sich erinnerte. Sie bedankte sich herzlich bei allen Helfern, die den Verein im vergangenen Jahr unterstützt haben.

Die Damenbeauftragte Heike Rupprecht bedankte sich bei Helene Müller für die Durchführung der regelmäßigen Gymnastikstunden.

Bürgermeisterin Frieß sprach den Aktiven ihren Respekt für deren Einsatzbereitschaft aus und dankte für die Sicherstellung des Brandschutzes.

Kreisbrandinspektor Thilo Kraus wies darauf hin, dass die Atemschutzwerkstatt des Landkreises am 1. Januar mit dem hauptamtlichen Gerätewart Thomas Petterich in Betrieb genommen worden sei. Am 4. Mai findet ein gemeinsamer Florianstag für die Wehren im Gemeindebereich Altenkunstadt und im Stadtgebiet Burgkunstadt statt.

Sven Völk, Stellvertreter des Stadtkommandanten, sprach den Aktiven seine Anerkennung für die geleistete Arbeit aus.

Für 40-jährige Mitgliedschaft wurde Erwin Mittelberger mit einer Urkunde geehrt. Alexander Marr wurde für 20 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet. Auf Beschluss der Mitgliederversammlung wurde Rudolf Dorsch zum Ehrenmitglied ernannt. Dorsch war 21 Jahre im Vorstand aktiv. Dabei habe er nicht nur die Feuerwehr, sondern auch das Vereinsleben in Mainklein maßgeblich mitgeprägt, sagte Marr in ihrer Laudatio. red