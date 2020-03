Rudern gegen den Krebs

Patienten mit einer Tumorerkrankung leiden oft unter einer verminderten Leistungsfähigkeit. Regelmäßige sportliche Betätigung kann den Krankheitsverlauf jedoch günstig beeinflussen und den Genesungsprozess unterstützen. Um die Lebensqualität von Krebspatienten zu verbessern, bietet das Comprehensive Cancer Center Erlangen-EMN (CCC Erlangen-EMN) des Universitätsklinikums Erlangen ein Sportprogramm an. Zum zweiten Mal findet nun im Frühjahr und Sommer 2020 auch ein Ruderkurs auf dem Main-Donau-Kanal statt, für den sich Interessierte jederzeit anmelden können; die Teilnahme am Sportprogramm ist kostenlos, teilt die Uniklinik mit.

Die Patienten werden von erfahrenen Trainern des Rudervereins Erlangen in sechs Übungseinheiten auf dem Main-Donau-Kanal angeleitet - bei schlechtem Wetter wird das Training auf die Ruderergometer in der Sporthalle des Vereins in der Habichtstraße 12 in Erlangen verlegt. Vorerfahrungen sind nicht notwendig, die Teilnahme sollte aber mit dem behandelnden Arzt abgestimmt werden. Der Kurs findet von April bis Juli immer dienstags zwischen 15.30 und 17 Uhr statt. Interessierte können sich über den Erlanger Ruderverein anmelden und auch in einen bestehenden Kurs einsteigen. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

Finanziert wird das Sportprogramm aus den Erlösen der Erlanger Benefizregatta "Rudern gegen Krebs". Die Regatta wird von der Stiftung Leben mit Krebs veranstaltet und vom CCC Erlangen-EMN in Kooperation mit dem Erlanger Ruderverein organisiert. 2018 fand das Event in Erlangen bereits zum dritten Mal statt. Rund 1000 Zuschauer und 70 Ruderteams unterstützten mit ihrer Teilnahme dabei Menschen, die an Krebs erkrankt sind. red