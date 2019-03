Rudelsingen in Baunach

Nach der großartigen Premiere im November kommt das "Rudelsingen" erneut nach Baunach. Das Team Odenwald mit Uli Wurschy und Volker Becker lädt am morgigen Donnerstag um 19.30 Uhr ins Bürgerhaus zum Mitsingen ein. Seit 2011 feiert das "Rudelsingen" - das in Münster geborene Kultformat zum Mitsingen - seinen Siegeszug durch ganz Deutschland. Regelmäßig treffen sich die unterschiedlichsten Menschen, um gemeinsam die schönsten Lieder von gestern bis heute zu singen.

Zehn Teams begeistern bundesweit in über 100 Städten mit immer neuen Programmen und erfüllen viele Hunderte Liedwünsche - dabei hält das stets bunt gemischte Repertoire für monatlich über 10 000 Rudelsänger immer das Passende bereit, von Schlager bis Rock, vom aktuellen Radio-Hit bis zum Evergreen. Die Sänger werden live von zwei bis drei Musikern mit Klavier, Gitarre und weiteren Instrumenten begleitet, die Texte werden per Beamer auf eine Leinwand projiziert. Tickets gibt es noch unter Telefon 09544/9846777, www.buergerhaus-baunach.de, oder www.rudelsingen.de sowie an der Abendkasse. red