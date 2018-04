Rucksackweise Zigaretten eingepackt

In einem Verbrauchermarkt in der Bamberger Straße wurde am Samstagnachmittag ein 24-Jähriger dabei beobachtet, wie er zehn Packungen Zigaretten in seinen Rucksack verstaute und anschließend ohne zu bezahlen den Markt verließ. Der Mann wurde von Angestellten des Marktes festgehalten. Anschließend wurde er der Polizei übergeben. Die Beamten stellten fest, dass der aus Osteuropa stammende Mann am Gründonnerstag in einem Verbrauchermarkt in Forchheim erfolglos versucht hatte, Tabakwaren im Wert von 117 Euro zu entwenden. Gegen den Mann, der seinen Wohnsitz in einer Aufnahmeeinrichtung in Bamberg abgemeldet hatte, lagen überdies mehrere Anzeigen wegen Ladendiebstahls im Bereich Nürnberg vor. Er wurde in Gewahrsam genommen. Die Staatsanwaltschaft erwirkte am Sonntag einen Haftbefehl. Seitdem befindet er sich in einer Justizvollzugsanstalt.