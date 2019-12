Rucksack verloren

Am Freitagabend, gegen 19.30 Uhr, stellte eine 38-jährige Frau ihren schwarzen Rucksack mit diversen Sachen am Berliner Platz ab und vergaß ihn wieder mitzunehmen. Nach einigen Minuten konnte sie sich an den Ablageort nicht mehr erinnern, teilte die Polizei in Bad Kissingen mit. Eine Suche verlief negativ. Im Rucksack befanden sich rund 150 Eur, ein Personalausweis und diverse Karten. pol