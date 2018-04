Rucksack samt Inhalt geklaut

Zu einer unschönen Konfrontation zwischen zwei Personengruppen kam es am Samstag gegen 23.30 Uhr es im Naherholungsgebiet Mainaue. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde ein Rucksack samt Inhalt entwendet.

Mehrere Jugendliche hielten sich in der Nacht zum Sonntag an der Kieswäsch' auf und grillten dort. Im Verlauf des Abends wurden die jungen Leute von einer weiteren Gruppe belästigt, aufs übelste beleidigt und sogar herumgeschubst.

Nachdem die Angreifer von der Gruppe abgelassen hatten, musste ein 17-jähriger Kulmbacher feststellen, dass sein Rucksack samt Inhalt mitgenommen worden war.

Im Rucksack befanden sich ein hochwertiger Bluetooth-Lautsprecher sowie Bargeld. Den Entwendungsschaden schätzte der Bestohlene auf etwa 250 Euro.

Die Kulmbacher Polizeiinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Langfingers führen. Die Inspektion ist unter der Telefonnummer 09221/6090 erreichbar. pol