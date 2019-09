Rucksack gepackt und geflößt

Es herrscht reges Treiben vor dem Friesener Flößermuseum: Die rund zehn Schüler sägen Holz und ritzen ihre Initialen in Stämme. Innen im Museum können sie auf zwei Etagen in das Flößerleben eintauchen. "Komm mit kleiner Mann", lächelt Heinz Schmidt, Ehrenamtlicher bei den Friesener Flößern, und nimmt den Jungen mit ins Museum.

"Vor zwei Jahren informierte uns die Regierung Oberfranken, dass wir beim Projekt ,Rucksack gepackt‘ teilnehmen können", erklärt Schmidt. Dieses soll den Lehrern ein Netzwerk von möglichen Ausflugszielen am Wandertag bieten. Bereits vor der Teilnahme an "Rucksack gepackt" kamen vor allem lokale Schulklassen gerne hierher. Heinz Schmidt erklärt: "Den praktischen Teil mögen die Kinder am liebsten, hier können sie sich austesten." Trotzdem komme der theoretische Teil im Museum nicht zu kurz: "Die Schüler sind sehr interessiert und fragen viel. Somit entsteht ein guter Austausch zwischen Jung und Alt."

Die begleitende Lehrkraft, Marie-Luise Reif, von der Schule am Martinsberg in Naila meint: "Da wir aus der Abteilung Erziehungshilfe kommen, haben die Kinder und deren Familien leider nur wenig finanzielle Mittel zur Verfügung." Demnach wären bisher an Wandertagen nur Aktivitäten, wie kurze Zugfahrten nach Hof oder ein Besuch einer Pferdekoppel, möglich gewesen. Ihr Mann Albin und sie sind selbst seit einigen Jahren Mitglieder bei den Friesener Flößern. Somit kam ihr die Idee, den Kindern diese Tradition zu vermitteln - das ganze zu einem geringen Unkostenbeitrag. "Wir werden natürlich anschließend im Unterricht über die gewonnen Eindrücke sprechen und auch Fragen klären", fügt sie hinzu. Ihre Begeisterung fürs Flößen wird nun auch von ihren Schülern geteilt. Schüler Jannick erklärt: "Vorher hatte ich keinerlei Berührungspunkte mit dem Thema Flößen. Der Museumsbesuch war wirklich eine tolle Idee."

Neue Floßknechte gekürt

Bevor es zum Highlight des Tages, dem Floßfahren, kommt, steht eine kleine Abschlussrunde an. "Ihr habt wirklich aktiv und super gearbeitet!", lobt Vorsitzender Georg Geiger. Er fügt hinzu, dass die Schüler als letzten Teil ihrer Floßknechtprüfung noch das bekannte Flößerlied singen müssen. Danach bekommen die neuen Floßknechte endlich ihre Urkunden. "Ihr habt nun ein umfangreiches Wissen über die Floßwerkzeuge, die Geschichte und allgemeinen Gepflogenheiten dieses alten Gewerbes", sagt Georg Geiger stolz.

Zusätzlich gibt es zwei Flößerhaken aus Porzellan als Trophäe mit. Im Anschluss daran folgt die ersehnte Floßfahrt auf der Kronach, die großen Anklang bei den Schülern findet. Der Tag bleibt sicher nicht nur Jannick positiv in Erinnerung.