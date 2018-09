Zu einer Fundunterschlagung eines Rucksackes kam es am Freitagnachmittag zwischen 14 und 16 Uhr in einem Zug von Bamberg nach Ebern. Ein 23-jähriger Bahnreisender hatte seinen Rucksack in diesem Zug vergessen. Den Verlust bemerkte er jedoch erst, nachdem er ausgestiegen und der Zug bereits wieder weitergefahren war. Eine anschließende Absuche des Zuges brachte keinen Erfolg, so dass laut Polizei davon auszugehen ist, dass ein Unberechtigter den Rucksack gefunden und einfach mitgenommen hat. Die weiteren Ermittlungen führt in diesem Fall die Bundespolizei Bamberg. Um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Ergreifung des Täters führen könnten, bittet die Bundespolizei Bamberg unter der Rufnummer 0951/9220190. Die Polizei-Inspektion Ebern nimmt Hinweise auf den Dieb unter der Telefonnummer 09531/9240 entgegen.