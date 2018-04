Rucksack aus Pkw entwendet

Am Donnerstagabend, in der Zeit von etwa 19 bis 21.15 Uhr, wurde die Seitenscheibe eines Daewoo von einem bislang unbekannten Täter eingeschlagen. Das Fahrzeug war zur Tatzeit vor der Leßbachtalhalle geparkt. Aus dem Pkw wurde ein Rucksack der Marke Kappa, Farbe: blau-grau, im Wert von rund 100 Euro entwendet. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kronach (Telefonnummer 09261/5030) entgegen.