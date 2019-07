Am Kreisel in Ramsthal fand am Samstagnachmittag ein aufmerksamer Bürger einen Rucksack samt Inhalt. Der Besitzer kann seinen Rucksack ab Mitte dieser Woche beim Fundamt der Verwaltungsgemeinschaft Euerdorf abholen, teilt die Polizeiinspektion Bad Kissingen am Montag mit. pol