Royals verpassen zweiten Sieg knapp

Großer Heimspieltag war am vergangenen Samstag im Royals-Ballpark in Steinberg, denn gleich drei Spiele der Kronacher Baseballer standen auf dem Programm. Das Jugendteam der Royals spielte am Vormittag gegen die Memmelsdorf Barons. Die jungen Kronacher holten in einer knappen Begegnung einen Rückstand auf und feierten mit dem 15:14 ihren zweiten Saisonsieg.

Auch bei den Royals-Herren ging es gegen die Regensburg Legionäre in der Bayernliga Nord eng zu. Lange lagen die Kronacher in Führung, mussten aber kurz vor Spielende den Ausgleich hinnehmen. Im letzten Spielabschnitt kosteten dann ungewohnte Unsicherheiten in der Defensive den möglichen Sieg. Im zweiten Spiel konnte sich die Offensive der Legionäre nach ausgeglichenem Start immer besser durchsetzen und einen klaren Sieg herausspielen.

Herren

Kronach Royals - Regensburg Legionäre 7:11

Wie schon so oft in der Saison erwischten die Royals einen guten Start in die Begegnung. Die Defensive stand sicher und ließ keine Aktionen der Gäste zu. In der Offensive konnte Kronach gleich im ersten Inning zweimal punkten. Diese 2:0-Führung hatte bis zum dritten Inning Bestand, erst jetzt schaffte Regensburg etwas Zählbares und konnte auf 1:2 verkürzen. Im vierten Spielabschnitt geriet die Defensive der Royals erstmal richtig unter Druck. Zahlreiche Hits sorgten dafür, dass Regensburg vier Spieler nach Hause brachte und erstmals in Führung ging. Aber Kronach zeigte sich wenig beeindruckt und schlug zurück. Mit zwei Punkten verkürzten die Royals auf 4:5. Ausgeglichen ging es weiter: Im fünften Spielabschnitt punkteten beide Teams einmal, im sechsten Inning glich Kronach zum 6:6 aus. Die Entscheidung musste im siebten und letzten Spielabschnitt fallen. Hier unterliefen der sonst so sicheren Defensive der Royals einige Unsicherheiten. Die Gäste brachten fünf Punkte nach Hause. Kronach versuchte zwar noch einmal zurückzukommen, aber mit einem Doubleplay beendete Regensburg die Offensivaktionen der Royals und sicherte sich den 11:7-Sieg.

Für Kronach spielten: Hofmann Niko (3 Hits/2 Runs), Hofmann Matthias (1/1), Palm Andreas (1/0), Limmer Marco (2/1), Schneider Jan, Himmel Jannik (0/2), Heinritz Sandro (2/1), Riegel Josef, Söllner Matthias, Wicklein André (1/0); Pitcher für die Royals Niko Hofmann und Marco Limmer.

Kronach Royals - Regensburg Legionäre 10:28

Das zweite Spiel startete furios. Die Gäste legten gut los. Schon im ersten Inning gelangen Regensburg drei Hits. So brachten die Legionäre sogar fünf Punkte nach Hause. Davon völlig unbeeindruckt präsentierten sich die Royals im Anschluss. Die Offensive zeigte eines der besten Innings dieser Saison. Sieben Hits brachten für Kronach neun Punkte auf das Scoreboard. Die Gastgeber führten nun 9:5. Die Regensburger schlugen aber zurück. Mit ihrer starken Offensive konnten die Oberpfälzer das Spiel wieder drehen. Nach sieben Punkten im zweiten Spielabschnitt stand es jetzt 9:12. Das zeigte Wirkung bei den Royals, denen nur noch ein Punkt gelang. Im dritten Inning konnten beide Defensivabteilungen überzeugen und ließen nichts Zählbares zu. Ab dem vierten Inning hatte Kronach der immer stärker werdenden Offensive wenig entgegenzusetzen. So baute Regensburg seine Führung bis auf 28:10 aus.

Für Kronach spielten: Hofmann Niko (2 Hits/1 Run), Palm Andreas (3/2), Limmer Marco (2/1), Heinritz Sandro (2/2), Himmel Jannik (0/1), Wicklein André, Schneider Jan (2/0), Riegel Josef (0/1), Hofmann Matthias (0/1); Pitcher für die Royals Sandro Heinritz, Jannik Himmel, Niko Hofmann, Marco Limmer, Matthias Hofmann und André Wicklein.

Schon an diesem Wochenende geht es für die Kronach Royals weiter. Das Herrenteam wird am Samstag zum letzten Auswärtsspiel der regulären Saison bei den Garching Atomics antreten. Am Sonntag ist dann der Nachwuchs dran. Gleich drei Spiele stehen am Ballpark in Steinberg auf dem Programm. Eine Partie der Schüler und zwei Jugendspiele sind gegen die Laufer Wölfe angesetzt. Los geht es am Sonntag um 11 Uhr mit dem Schülerspiel. Ab 13.30 Uhr finden dann die beiden Jugendbegegnungen statt. Die Kids freuen sich immer über zahlreiche Unterstützung, auch neue Mitspieler sind immer gesucht. aw