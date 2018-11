Royals sind der Hit

Der Söllner-Indoorcup 2018/19 startete für die Baseballer mit dem Eröffnungsturnier am Kronacher Schulzentrum. Dabei handelt es sich um eine Turnierserie von sechs Baseball-Hallenturnieren, die im Zeitraum zwischen November bis März stattfinden. Beim Eröffnungsturnier waren insgesamt 14 Mannschaften am Start.

Es wurde ein Herrenturnier mit neun Teams und ein Nachwuchsturnier mit fünf Teams ausgetragen. Über 100 Baseballer kämpften in 60 Spielen um Hits und Punkte.

Besonders erfolgreich verlief das Turnier für die Kronacher Baseballer. Das Herrenteam startete mit einem umkämpften 8:7-Sieg gegen die Chemnitz Cyndicates in das Turnier.

Im weiteren Verlauf steigerte sich das Royals-Team immer mehr und gewann schließlich alle acht Vorrundenspiele. Im Finale traf Kronach auf die Leipzig Wallbreakers, die die Gesamtwertung des Indoorcups im Vorjahr gewonnen hatten. Leipzig war bei vielen Turnieren Stolperstein für Kronach, aber dieses Mal behielten die Royals die Oberhand.

"Angstgegner" im Finale besiegt

In einem sehr knappen Finale besiegte man Leipzig nach sechs Innings mit 5:4 und holte erstmals den Turniersieg beim Eröffnungsturnier des Indoorcups.

Auch die jungen Royals überzeugten in ihrem Nachwuchsturnier und gewannen alle ihrer acht Spiele gegen die Teams aus Hof, Memmelsdorf und Schweinfurt. So holten die Baseballer der Kronacher Turnerschaft den Doppelsieg beim Heimturnier. Die Platzierungen des Turniers in Kronach - Herren:

1. Kronach Royals; 2. Leipzig Wallbreakers; 3. Chemnitz Cyndicates; 4. Memmelsdorf Barons II; 5. Memmelsdorf Barons 1; 6. Potsdam Porcupines; 7. Bayreuth Braves; 8. Hof Frankensteiners; 9. Erfurt Angels. Nachwuchs: 1. Kronach Royals; 2. Memmelsdorf Barons; 3. Hof Frankensteiners; 4. Schweinfurt Giants I; 5. Schweinfurt Giants II. Turniertermine Indoorcups: 9. Dezember in Chemnitz, 26. Januar in Hof, 16. Februar in Leipzig, 9. März in Bamberg; 17. März Finale in Kronach. aw