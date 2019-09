Rowdy landet in Leitplanke

Weil er erheblich zu schnell unterwegs war, hat am Mittwochnachmittag der 26-jährige Fahrer eines BMW auf Höhe des Autobahnparkplatzes Regnitztal in Fahrtrichtung Norden die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren und ist in die Außenschutzplanke geprallt. Der total beschädigte Wagen schleuderte daraufhin über die Fahrbahn und kam quer am linken Fahrstreifen zum Stehen.

Durch Zeugenmeldungen wurde bekannt, dass der BMW mit einer Zulassung aus Nordrhein-Westfalen bereits kurz zuvor durch seine rasante Fahrweise aufgefallen war. Neben abrupten Fahrstreifenwechseln überholte der Fahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit mehrfach etliche andere Verkehrsteilnehmer über den rechten Fahrstreifen und nutzte dabei auch den Verzögerungsstreifen der Ausfahrt für seine riskanten Überholmanöver.

Der Führerscheinneuling blieb unverletzt. Sein völlig beschädigtes Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden. Mindestens 40 Meter der Außenschutzplanke wurden demoliert. Der Gesamtschaden wird auf 10 000 Euro geschätzt. Die Autobahnpolizei Bamberg hat Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. pol