Routiniers der SG Bamberg mischen mit 16 Medaillen bei "Deutscher" mit

In Freiburg haben sich 18 Schwimmer der SG Bamberg auf Medaillenjagd begeben. Es galt, die deutschen Meister der Masters (Senioren) in den einzelnen Altersklassen auf der 25-Meter-Bahn zu ermitteln. Mit 16 Medaillen und zahlreichen Bestzeiten mischten die Bamberger ganz vorne mit. An drei Wettkampftagen im Breisgau standen für die SGB-Schwimmer 89 Einzel- und 14 Staffelstarts auf dem Programm.

Bastian Schorr gab in seiner Doppelrolle als Trainer und Aktiver vor dem Wettkampf vor: "Wir sind hier ein Team, also unterstützen wir uns auch gegenseitig, um Topleistungen abrufen zu können." Und das wurde auch super umgesetzt, sei es beim Anfeuern am Beckenrand, den Einzel- oder Staffelwettkämpfen - die Bamberger gehörten in der Schwimmhalle zu den schnellsten und lautesten.

Dieser Teamzusammenhalt war es auch, der die Schwimmer zu Bestleistungen antrieb. So können sich die Ergebnisse mit acht Goldmedaillen für Bastian Schorr und einer Silbermedaille für Leo Endres in den Einzelstarts, viermal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze in den Staffeln und je einmal Gold für Bastian Schorr und Silber für Eric Müller in der Mehrkampfwertung durchaus sehen lassen.

Ein Glanzlicht des Wettkampfes war der neue Vereinsrekord Schorrs über die 100 Meter Lagen in 57,81 Sekunden. Wie gewohnt zählten die Staffeln zu den absoluten und spannenden Höhepunkten der "Deutschen". Umso erfreulicher ist, dass die Bamberger bei ihren 14 Staffelstarts insgesamt siebenmal eine Platzierung unter den besten Drei erreichten. So gewann die stärkste Bamberger Mannschaft über 4 x 50 Meter Lagen und Freistil, männlich und mixed, jeweils in bis zum Anschlag spannenden Rennen die Goldmedaille und unterbot über 4 x 50 Meter Lagen männlich sogar den bisherigen deutschen Altersklassenrekord deutlich.

Spannende Rennen lieferten auch die Staffeln der Bamberger Damen. Sie schafften es in diesem Jahr zum ersten Mal aufs Podium über die 4 x 50 Meter Freistil und Lagen, wo sie gleich mit Silber belohnt wurden. Für eine Überraschung sorgte noch die zweite Garnitur der SG Bamberg in der Altersklasse 80+, die nach einer Topleistung aufgrund der Disqualifikation der drittplatzierten Staffel aufs Podium rückte und so die siebte Medaille für Bamberg errang. Nun läuft bei der SGB die Vorbereitung auf die deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Februar an, die in Bamberg und erneut in Freiburg stattfinden. jha/bsc