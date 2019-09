Routenvorschläge und Ideen für einen Kulturweg stehen im Mittelpunkt

Im östlichen Stadtgebiet will die Stadt einen Europäischen Kulturweg einrichten. Dieses Treffen findet am Mittwoch, 2. Oktober, um 19 Uhr im Restaurant Rindhof am Golfplatz Maria Bildhausen statt.

Dazu willkommen sind alle Interessierten, die Ideen und Routenvorschläge einbringen möchten, teilt der Münnerstädter Kulturmanager und Museumsleiter Nicolas Zenzen mit. "Noch ist alles offen", erklärt Zenzen. Man stehe in der Planung gerade erst am Anfang.

Beim Treffen am 2. Oktober soll es nun konkreter werden, was mögliche Wegführungen und thematische Schwerpunkte angeht. Davon wird auch die grundsätzliche Entscheidung abhängen, ob die Route als Wanderweg, was das gängige Format wäre, oder wegen zu großer Distanzen vielleicht als Fahrradweg geplant wird.

Wie Nicolas Zenzen betont, sollte ein solcher Wanderweg eine Länge von zwölf Kilometern nicht überschreiten. Ein Radweg könnte eine deutlich längere Distanz haben.

Entlang eines Kulturweges würden dann verschiedene Tafeln auf Besonderheiten in der Kulturlandschaft hinweisen. Auch wirbt ein Flyer für einen solchen Wander- oder Radweg.

Wie die Stadt erklärt, liegt der Focus derzeit zwar auf einem Kulturweg im östlichen Stadtgebiet.

Die Idee eines möglichen weiteren Wegs im Westen sei dadurch jedoch noch nicht ausgeschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung zum Arbeitstreffen am 2. Oktober. eik