Route-Chor blickte auf Auftritte

Zufriedenheit über das vergangene Jahr kennzeichnete die Jahresversammlung des Redwitzer Chores Route 16-66. Vorsitzender Uwa Piesker freute sich über die wieder einmal gelungenen Auftritte des Chores. So war das Open-Air-Konzert "Voice meets Brass" mit der Blaskapelle Schwürbitz für Zuhörer und Akteure ein unvergessliches Erlebnis.

Ein sehr gutes Feedback hatte auch der Auftritt beim Gruppensingen der Sängergruppe Kordigast in der Kirche von Regens-Wagner. Weitere Auftritte waren bei der Konfirmation in Redwitz und der Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt in Lichtenfels.

Aber auch das gesellschaftliche Leben kam im letzten Jahr nicht zu kurz. Der Spaß stand bei der Ortsmeisterschaft der Schützen in Redwitz im Vordergrund und am Schützenfestzug. Im Moment hat der Chor 42 aktive und 15 passive Mitglieder. Abgehalten wurden 28 Chorproben und drei mit den Schwürbitzer Musikern, fünf Vorstandssitzungen sowie zwei Abschlussbesprechungen.

Heuer kein Galakonzert

Das alljährliche Galakonzert, geplant für den Herbst, muss wegen Unstimmigkeiten und Missverständnissen bei der Terminvergabe ausfallen. Das nächste Konzert ist nun für das Frühjahr 2021 geplant. Jürgen Klein, der Vorsitzende des Gesamtvereins Liederkranz, machte den Vorschlag, ein gemeinsames Weihnachtskonzert mit dem Hauptchor des Liederkranzes zu machen, da das Galakonzert nicht stattfindet. rdi