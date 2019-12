Rotte Wildschweine auf der Fahrbahn

Am Donnerstag gegen 18 Uhr, fuhr eine Opel-Fahrerin vom Lager kommend in Richtung Lagerkreuzung. Bei der Abzweigung zum Schloss Saaleck kreuzte eine Rotte Wildschweine die Straße, ein Frischling wurde erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. pol