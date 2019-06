Rotmaintaler Mühlentag am Pfingstmontag

Der dritte Rotmaintaler Mühlentag findet am Pfingstmontag von 10 bis 17 Uhr statt. In diesem Jahr wird von Bayreuth aus in Richtung Quelle des Roten Mains (im Lindenhardter Forst) geblickt. Es werden Wanderungen, Geo- und Naturexkursionen sowie Fahrradrouten rund um den Roten Main zwischen Bayreuth, Schlehenberg, Emtmannsberg und Creußen empfohlen. Als Einkehrstationen bieten sich die Gaststätte Schlehenberg, das Schloss Emtmannsberg mit Dorfladen sowie das Forsthaus Kamerun an. Hier werden Programm mit Musik sowie Aktionen für Kinder angeboten.

Von der Quelle bis nach Bayreuth hinein gibt es insgesamt zehn Mühlen am Roten Main. Diese befinden sich alle in Privatbesitz und haben eine interessante Geschichte, sind zum großen Teil jedoch nicht mehr in Betrieb und an diesem Mühlentag auch nicht geöffnet. Auf der anderen Seite von Bayreuth begleitet der 22 Kilometer lange thematische Spazier- und Wanderweg "Rot-Main-Auen-Weg" die Strecke Heinersreuth, Altenplos, Neudrossenfeld, Langenstadt, Dreschen mit sieben Mühlen, an deren Geschichte (von der Korn- zur Säge- und Strom-Mühle) auf großen Schautafeln erinnert wird. Bis sich der Rote Main im Kulmbacher Land bei Steinenhausen mit dem Weißen Main zum Main verbindet, überwindet er auf einer Länge von 55 Kilometern einen Höhenunterschied von circa 280 Metern. Das Programm zum Mühlentag im Einzelnen:

Gaststätte Schlehenberg ab 10 Uhr geöffnet; Spielmobil Bayreuth mit Murmelbahn; um 10, 11.30, 14, 15.30 Uhr Rotmainsafari für Kinder ab 7 Jahren; 11 bis 15 Uhr Oldtimerfreunde Kirchenthumbach e. V. mit Traktoren vor Ort; 14 Uhr Musik mit "Michl und Metzler".

Bodenmühlwand: 11 bis 16 Uhr zu jeder vollen Stunde Kurzführungen durch den Geopark Bayern mit Infostand.

Emtmannsberg: ab 10 Uhr Frühschoppen am Schloss; Dorfladen und markgräfliche Bartholomäuskirche geöffnet; 11 Uhr Führung durch die Markgrafenkirche; 14 bis 15.30 Uhr Musikkapelle der Stadt Creußen.

Geführte Wanderungen: 10 Uhr Treffpunkt Gaststätte Schlehenberg, 8,4 Kilometer lange Wanderung mit dem DAV Bayreuth; 10 Uhr Treffpunkt Schloss Emtmannsberg, 11 Kilometer lange Wanderung mit den Wanderfreunden Rotmaintal; 10.30 Uhr Treffpunkt Gaststätte Schlehenberg, lockerer Lauf (Joggen) mit "We Run BT", verschiedene Strecken zur Auswahl.

Radtouren: Radfreunde können auf Forst- und Radwegen eine individuelle Rundtour zum Beispiel von Bayreuth oder Creußen aus starten und das Programm des Rotmaintaler Mühlentags nutzen.

Der Mühlentag findet auch bei schlechtem Wetter statt. red