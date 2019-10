Am Dienstagmittag war ein 65-jähriger Skoda-Fahrer auf der B 279 von Breitengüßbach in Richtung Baunach unterwegs. An der Einmündung der Autobahnausfahrt Breitengüßbach-Mitte übersah er eine Rotlicht zeigende Ampel und stieß mit einem Ford zusammen, der von der Autobahn kommend bei Grünlicht nach links auf die B 279 einbog. Bei der Kollision entstand ein Blechschaden in Höhe von 4000 Euro, verletzt wurde niemand.