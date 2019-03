Rotlicht an der Kreuzung missachtet

Am Mittwoch ereignete sich gegen 15.15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung Ostring und Kissinger Straße. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Mercedes nach Zeugenaussagen bei Rotlicht in gerader Richtung in die Kreuzung ein und erfasste dabei einen von links kreuzenden Pkw Seat, heißt es im Polizeibericht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die drei Fahrzeuginsassen des Pkw Seat wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 18 000 Euro. pol