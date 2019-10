Rotkreuzorchester spielt im Bad Bockleter Kursaal

Das Rotkreuzorchester Bad Kissingen gibt am Samstag, 19. Oktober ein Konzert im Kursaal von Bad Bocklet. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Kur- und Touristinformation Bad Bocklet, Tel.: 09708/707 030 (E-Mail: info@badbocklet.de).

Gegründet wurde das Rotkreuzorchester Bad Kissingen 1988 zum 100-jährigen Bestehen der Sanitätskolonne Bad Kissingen. Das Orchester ist in den Kreisverband Bad Kissingen wie etwa die Wasserwacht oder das Jugend-Rotkreuz integriert. Diese Konstellation ist etwas Besonderes und in Bayern einmalig. Die musikalische Bandbreite des Rotkreuzorchesters umfasst alle Facetten eines modernen Blasorchesters. In Bad Bocklet haben sich die Auftritte des Rotkreuzorchesters fest integriert. red