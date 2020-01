Rothenkirchener Büttenabende: Proben für ein Feuerwerk der guten Laune

Die arbeitsreichen Proben gehen in die heiße Phase. Auch über die Feiertage und den Jahreswechsel hinweg wurde in Rothenkirchen fleißig für die "Ruotnkernge Fousanocht" und die anstehenden Büttenabende geprobt.

Die Rothenkirchener Büttenabende werden auch heuer einige Novitäten, Kuriositäten und vor allem viel Spaß und Humor bieten. Klar ist, bei den Büttenreden bleibt kein Auge trocken, und die Tanz-, Musik- und Showeinlagen bieten ein Feuerwerk der guten Laune.

Fousanacht geht in 40. Runde

Es ist die 40. Ruotnkernge Fousanocht mit Büttenabenden, die von der Faschingsgesellschaft Rothenkirchen, derzeit unter Sitzungspräsident Kai Baumstark und "Büttenregisseur" René Wagner, diesmal unter dem Motto "Rettet die Fousanocht - für Gardenschutz und Narrenvielfalt", veranstaltet wird. Die drei Büttenabende für Erwachsene lassen erahnen, welch fantasiereichen und faszinierende Auftritte zur Jubiläumsbütt zu erwarten sind. Die Showtanzgruppe trainiert seit Monaten eifrig unter Trainerin Ramona Dieckmann. Was sie genau auf die Bühne zaubern werden, wollen sie noch nicht verraten, nur so viel: Es wird ein Medley aus verschiedenen Stücken getanzt. Die Showtanzgruppe entstand zunächst 2008 nur aus Jungs unter dem verheißungsvollen Namen "Dreamgirls". Erst im Jahr 2010 kamen Mädels zum Showtanz dazu.

Davon tanzen heute noch Susan Neubauer und Jessica Fischer-Weiß mit. Ihren ersten großen Büttenabendauftritt hatte die Gruppe 2012. Zuvor trat man in der Kinderbütt auf. Florian Glatzer ist 25 Jahre und zweitjüngstes Mitglied im Elferrat.

Das neue Elferratsmitglied tanzte zum ersten Mal in der Session 2018 bei der Showtanzgruppe mit. Er erinnert sich, es war der Tanz "Footloose" aus dem gleichnamigen Tanzfilm.

Es hat riesigen Spaß gemacht, so dass er in dieser Showtanzgruppe weitermacht und auch deren Sprecher ist. Nach seinem Debüt 2018 folgte der Auftritt 2019 und jetzt ist er also zum dritten Mal beim Showtanz dabei. Als einziger Mann stand er schon Jahre zuvor in der Bar mit mehreren Frauen und sorgte für Ausschank und Getränkenachschub an den Büttenabenden.

Zeitintensive Vorbereitung

Für Florian Glatzer ist es das erste Jahr im Elferrat. "Ich merke jetzt, welche intensive Arbeit in der Vorbereitung, Planung und Organisation solcher Büttenabende steckt", sagt er und dabei rutscht ihn sogar ein befreiender Seufzer heraus, in Dankbarkeit, dass man so weit gekommen ist und es nun bald losgehen wird.

Bisher läuft alles super, die Narren aus dem Frankenwald und Büttenabende-Liebhaber können kommen.