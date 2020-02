Rothenkirchen verliert knapp

Trotz einer geschlossenen Mannschaftsleistung musste die erste Mannschaft der Schützengesellschaft Rothenkirchen eine bittere Niederlage mit nur einem Ring Abstand gegen die SG Schwürbitz II (1485:1484) hinnehmen.

Die Heimmannschaft trat mit dem Tagesbesten Khaled Jakob (384 Ringe), Stefan Wich (367), Michael Tischler (373) und Miriam Zwingmann (361) an. Für Rothenkirchen schossen Daniel Bergmann (379), Stephan Jungkunz (371), Hubert Ringlstetter (369) und Markus Haderlein (365). Die besten zehn Schützen der Gauoberliga 2 (Tagesring-/Durchschnittswert): 1. Marc Jungkunz, SG Kronach (387/384,88 Ringe), 2. Michael Morand, SH Stockheim (386/384,25), 3. Khaled Jakob, SG Schwürbitz II (384/377,00), 4. Daniel Bergmann, SG Rothenkirchen (379/383,50), 5. Michael Tischler, SG Schwürbitz II (373/374,13), 6. Florian Bauer, SG Ludwigsstadt II (372 376,13), Anna Knabner, SG Tettau (372/370,14), 8. Stephan Jungkunz, SG Rothenkirchen (371/364,63), 9. Markus Müller, SH Stockheim (370/367,80), Sarah Neubauer, SG Tettau (370/379,00).

Sieg im Gipfeltreffen

Am achten RWK fuhr die SG Rothenkirchen II in der Gauklasse 3 bei ihrem letzten Auswärtskampf beim Tabellenzweiten Freischütz Ebersdorf II einen ungefährdeten Sieg mit 1440:1401 Ringen ein. Die Jungschützen aus Rothenkirchen bleiben deshalb ungeschlagen an der Tabellenspitze und halten den FS Ebersdorf II auf Abstand.

Die Heimmannschaft trat mit Harald Bauer (348), Florian Opel (364), Ben Feuerpfeil (316) und dem Tagesbesten Marcel Machold (373) an. Rothenkirchen war mit Lukas Beetz (371), Julia Geiger (363), Bastian Tumbach (357) und Maximilian Welsch (349) am Start. eh Die besten zehn Schützen der Gauklasse 3 (Tagesring-/Durchschnittswert): 1. Marcel Machold, FS Ebersdorf II (373/367,38), 2. Lukas Beetz, SG Rothenkirchen II (371/ 368,13), 3. Alexander Ehrsam, SV Burggrub (368/377,25), 4. Michael Reuth, SG Pressig II (363/366,57), 5. Florian Opel, FS Ebersdorf II (364/360,29), 6. Julia Geiger, SG Rothenkirchen II (363/358,88), 7. Bastian Tumbach, SG Rothenkirchen II (357/356,50), 8. Uwe Günther, SV Burggrub (354/345,25), 9. Laura Eckert, SG Kronach (350/348,38), 10. Maximilian Welsch, SG Rothenkirchen II (349/351,25).