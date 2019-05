Rothenkirchen sorgt als Aufsteiger für Furore

Der Tennisclub (TC) Rothenkirchen ist als Aufsteiger in der Tennis-Bezirksklasse 2 im Bezirk Oberfranken mit zwei Siegen gestartet.

Beim 5:4 gegen den TSV Coburg-Scheuerfeld erlebten die Tennisfreunde einen Krimi in der noch jungen Medenspielsaison. Hatte der Aufsteiger Rothenkirchen das Saisonauftaktspiel bei der Coburger Turnerschaft noch souverän mit 7:2 nach 5:1 in den Einzelspielen gewonnen, so tat er sich als Gastgeber gegen den TSV Coburg-Scheuerfeld wesentlich schwerer.

Nach den Einzelspielen stand es 3:3. Tobias Wicklein, Michael Völk und Patrick Stieler gewannen ihre Einzel für die TC Rothenkirchen jeweils souverän. Auch in den Doppeln setzten sich die Rothenkirchener durch. Tobias Wicklein und Toni Siebert (6:4, 6:2) sowie Michael Völk und Patrick Stieler (6:3, 6:4) bezwangen ihre Coburger Doppel-Kontrahenten. Somit kann der TCR ungeschlagen bei Weiß-Rot Coburg antreten. eh