Rothenkirchen rettet Punkt

Im Gipfeltreffen der Bezirksliga schlitterten die Herren des SV Rothenkirchen beim Verfolger TTC Hof II an einer Niederlage vorbei, indem sie nach dem 5:8-Rückstand noch das Remis schafften. Damit hat der Vorsprung des Spitzenreiters (27:1 Punkte) von zwei Minuszählern gegenüber den Saalestädtern (27:3) weiterhin Bestand. Der SV Hummendorf als Tabellendritter (24:8) gab dem TV Rehau das Nachsehen. Erneut auf der Strecke blieb Schlusslicht SV Friesen.

TTC Hof II - SV Rothenkirchen 8:8

Im Spitzenspiel konnte sich bis zum zwischenzeitlichen 4:4 kein Team einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Als jedoch die Hausherren mit drei Siegen in Folge auf 7:4 davonzogen, hielten sie die besseren Karten in der Hand. Zwar verkürzte Marius Eber zunächst auf 7:5, doch postwendend stellte der TTC den Drei-Punkte-Vorsprung wieder her.

Nun warfen die Gäste aber alles in die Waagschale und erreichten mit dem Gewinn der zwei verbleibenden Einzel und des Schlussdoppels noch das Remis. Bester Punktesammler bei Rothenkirchen war Jens Hammerschmidt (2,5), der das abschließende Doppel mit Philipp Girke gewann.

Ergebnisse: Schneider/Schubert - Scherbel/Eber 3:1, Babka/Neumann - Girke/Hammerschmidt 3:0, Heger/Arlt - Reinhardt/Heim 1:3, Babka - Girke 1:3, Schneider - Scherbel 1:3, Neumann - Reinhardt 3:2, Heger - Eber 3:1, Arlt - Hammerschmidt 1:3, Schubert - Gehring 3:0, Babka - Scherbel 3:1, Schneider - Girke 3:1, Neumann - Eber 2:3, Heger - Reinhardt 3:1, Arlt - Gehring 1:3, Schubert - Hammerschmidt 0:3, Schneider/Schubert - Girke/Hammerschmidt 1:3.

SV Hummendorf - TV Rehau 9:4

Der abstiegsbedrohte Tabellenvorletzte machte es den Hausherren nicht leicht. Zunächst gewann er zwei Doppel und zwei der ersten drei Einzel (4:2). In den folgenden vier Partien gab es auf jeder Seite zwei Siege, so dass der Zwei-Punkte-Vorsprung für Hummendorf noch Bestand hatte. Als Günter Scheiblich und Matthias Leppert jeweils ihr zweites Einzel gewannen, war nun auch Klaus Trukenbrod zur Stelle und machte den Heimerfolg perfekt.

Ergebnisse: Leppert/Schneider - Plass/ Wlezlak 0:3, Meußgeier/Trukenbrod - Geymeier/Hertel 3:0, Scheiblich/Roth - Brummer/Zimmermann 1:3, Meußgeier - Herel 3:0, Scheiblich - Geymeier 3:2, Leppert - Brummer 3:2, Trukenbrod - Plass 2:3, Schneider - Wlezlak 3:1, Roth - Zimmermann 3:1, Meußgeier - Geymeier 2:3, Scheiblich - Hertel 3:1, Leppert - Plass 3:1, Trukenbrod - Brummer 3:1.

TV Konradsreuth II - SV Friesen 9:2

Unter Wert wurden die Gäste geschlagen, denn Konradsreuth setzte sich in vier Einzeln erst im fünften Durchgang, dabei zweimal in der Verlängerung, durch. Zu Beginn punktete bei Friesen das Doppel Klaus Wunder/Ralf Ebert und kurz danach im Einzel Klaus Kestel. Damit stand es erst 3:2 für die Einheimischen, die dann in den folgenden sechs Einzeln vier Mal erst im Entscheidungssatz gewannen. hf Ergebnisse: Haag/G. Koschemann - Wunder/Ebert 0:3, Unglaub/Stadelmann - Kestel/Fössel 3:0, T. Koschemann/Knappe - Zwingmann/Müller 3:0, Unglaub - Wunder 3:0, T. Koschemann - Kestel 1:3, Wrobel - Ebert 3:1, Haag - Fössel 3:2, Stadelmann - Müller 3:1, G. Koschemann - Zwingmann 3:2, Unglaub - Kestel 3:2, T. Koschemann - Wunder 3:2 .