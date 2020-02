Rothenkirchen hat eine sehr aktive Wehr

Die Feuerwehr Rothenkirchen blickt auf ein ereignis- und arbeitsreiches Jahr. In der Jahresversammlung wurden zahlreiche Ehrungen und Neuwahlen durchgeführt. Für 25 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr wurde Maik Schönburg das staatliche Ehrenzeichen des Freistaates Bayern mit Urkunde durch Landratsstellvertreter Gerhard Wunder und Kreisbrandrat (KBR) Joachim Ranzenberger verliehen.

Vorsitzender Mario Müller gab einen Rückblick auf die Aktivitäten des 237 Mitglieder zählenden Vereins, der auch eigene Veranstaltungen wie das Sommernachtsfest organisierte. Die "Ruotnkernge Biertouch", die man gemeinsam mit dem SVR und dem MV durchführte, und die Weihe des HLF 10 waren weitere Höhepunkte.

Müller nannte eine Reihe von Neuanschaffungen durch den Verein, die allesamt dem Feuerschutz und der Sicherheit der Bürger und zur besseren Ausstattung des HLF 10 dienen. Unter anderem erwähnte er eine Motorsäge und zwei Rettungszylinder "Lukas". Das Feuerwehrhaus bedurfte einiger Umbauten. Für dieses Jahr nannte er vorausschauend einige wichtige Termine: Am 20. Juni Sommernachtsfest, vom 3. bis 5. Juli das Musikfest des MV, am 29. und 30. August finden die "Ruotnkernge Biertouch" statt. Insgesamt investierte der Feuerwehrverein im vergangenen Jahr 25 000 Euro in den Feuerwehrdienst.

Von 31 Einsätzen, davon drei Brandeinsätze und zehn Technische Hilfeleistungen, berichtete Kommandant Matthias Raab. Die aktive Mannschaft besteht aus 38 Dienstleistenden plus zehn Feuerwehranwärtern aus der Jugendwehr und zehn Kindern in der Kinderfeuerwehr. Monatlich wurden Übungen der drei Gruppen mit Maschinisten- Übungen unter Leitung der jeweiligen Gruppenführer sowie vier Einsatzübungen durchgeführt. Im Bereich der Unterstützungsgruppe örtliche Einsatzleitung (UG-ÖEL) wurden acht Ausbildungen besucht. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 51 Übungen und Ausbildungen abgehalten.

Der Kommandant zeigte sich erfreut über die Weiterbildungsinitiativen einiger Wehrleute. Julia Geiger und Johannes Müller haben am Atemschutzgeräteträgerkurs teilgenommen. Zum Fahrzeugmaschinisten ließ sich Nico Löffler ausbilden. An einer Modularen Truppausbildung (MTA) Basismodul nahm Lara Schmitt teil. Christian Schmitt ließ sich an der Feuerwehrschule Würzburg zum Atemschutzgerätewart ausbilden. Das THL-Seminar Busunfälle besuchten Mario Müller und Markus Beetz, während Matthias Zapf und Nico Löffler ein Verhaltenstraining im Brandfall absolvierten. Ein besonderer Dank ging an die Kinderfeuerwehrbeauftragte Christina Engelhardt, die seit der Gründung der Kinderfeuerwehr 2016 sowie als Schriftführerin großartiges Engagement zeigte. Matthias Zapf berichtete von zahlreichen Aktivitäten der Jugend. Insgesamt 50 Mal traf sich die Jugendwehr zu Übungen sowie zur Kameradschaftspflege, so Jugendwart Matthias Zapf. Die Kinderfeuerwehr mit 16 Kindern traf sich monatlich zu Übungen und weiteren Aktivitäten, informierte die stellvertretende Leiterin der Kinderfeuerwehr Lara Schmitt. Kassenrevisor Hans Michel legte sein Amt nach 39- jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit nieder. Ihm dankte Mario Müller für eine stets gewissenhafte Kassenprüfung.

Landratsstellvertreter Gerhard Wunder, Bürgermeister Hans Pietz und KBR Joachim Ranzenberger lobten die Floriansjünger für ihre vielfältigen Leistungen und gratulierten allen Jubilaren. KBR Ranzenberger sprach von einer regen, rührigen und sehr aktiven Wehr in Rothenkirchen, deren Einsatzkraft durch das neue HLF 10 weiter verstärkt wurde. Die Ehrungen für langjährige Treue: 60 und 65 Jahre, Alfred Leitz, Willy Leubner, Heinrich Wolf. 50 Jahre: Bruno Barnickel, Gerhard Beetz, Rainer Ferenz, Reiner Eberth. 40 Jahre: Stefan Daum, Michael Ringlstetter, Hubert Treske, Hans-Walter Wittig. 25 Jahre: Maik Schönburg, Daniel Föhrweiser, Christan Haderlein. Karl-Heinz Hofmann