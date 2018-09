Roth feste Größe in Marienweiher

Anlässlich des Hochfestes Maria Geburt fand die Ortswallfahrt nach Marienweiher statt. Gleichzeitig wurde am Gnadenort das 25. Jubiläum der Ernennung der Wallfahrtskirche zur Basilika gefeiert.

Aus diesem Anlass fand sich auch Erzbischof Ludwig Schick ein, um als Hauptzelebrant und Festprediger zusammen mit den Wallfahrern den Festgottesdienst zu feiern. Besondere Beachtung fand dabei der Basilikachor, der unter der Leitung von Dirigent Ludger Ahrens, die Missa brevis in F-Dur von Joseph Haydn sang. Im Anschluss fand die Lichterprozession durch den Gnadenort statt, bei der die Rother Wallfahrer das Allerheiligste begleiteten und den Baldachin trugen.

Danach wurden durch den Wallfahrtsseelsorger Pater Witalis Edeltraud Krappmann für 20, Marianne Krappmann für 30 und Reinhold Schmidt für 35 Wallfahren nach Marienweiher geehrt.

Am Samstagfrüh trafen sich 53 Pilger bei der Rother Kapelle und machten sich nach dem Segen vom Islinger Pfarrer Henryk Chelkowski auf den Weg zur ältesten Marienwallfahrtsstätte des Erzbistums Bamberg. Eine Abordnung der Ansbachtaler Musikanten umrahmte die Gesänge. Das Wallfahrtsbild wurde von Karl-Heinz Eck getragen. Samstagmittag kamen die Pilger am Wallfahrtsort an und wurden von Pater Adrian empfangen. Am Nachmittag wurde der Kreuzweg gebetet. Nach dem Wallfahrtsamt am Sonntagfrüh machte sich die Pilgergruppe auf den Heimweg. Nach der Mittagspause in Kupferberg ging es mit dem Bus ab Ludwigschorgast weiter nach Hochstadt.

Am Nachmittag trafen die Pilger wieder in Roth ein, wo sie von vielen Angehörigen mit Blumen abgeholt wurden. Ein gemütliches Beisammensein am Feuerwehrhaus bei Getränken und Bratwürsten, organisiert von der Feuerwehr und Ortssprecher Reinhold Schmidt, schloss sich an. Dabei dankte die Wallfahrtsführerin Brigitte Wolf allen, die zum guten Gelingen der Wallfahrt beigetragen hatten. Dank gebühre auch Georg Beuschel für die Unterstützung der Wallfahrtsführerin im Vorfeld bei der Organisation. gkle