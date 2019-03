Rotes Kreuz sammelt am Samstag Altkleider im Landkreis

Der Kreisverband Haßberge des Roten Kreuzes Haßberge sammelt am Samstag, 16. März, Altkleider. Ehrenamtliche Helfer holen die Altkleider frei Haus ab, wie das Rote Kreuz mitgeteilt hat. Die Sammlung ist ein Beitrag dazu, den Kreisverband finanziell in seinen vielfältigen sozialen und satzungsgemäßen Aufgaben zu unterstützen.

Die Altkleidersäcke sollen am Samstag ab 8 Uhr gut sichtbar am Straßenrand stehen. Die Sammelteams sind bis in den Nachmittag hinein unterwegs. Ein Großteil der Kleidung, die bei den drei Altkleidersammlungen pro Jahr gesammelt und die nicht für Kleiderkammern und Depots benötigt wird, wird vom Roten Kreuz verkauft. Der Erlös fließt in die Rot-Kreuz-Arbeit. ft