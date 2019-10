Oerlenbach 08.10.2019

Rotes Kreuz sammelt Altkleider

Das Bayerische Rote Kreuz führt am Samstag, 19. Oktober, eine Altkleidersammlung in Oerlenbach, Ebenhausen und Eltingshausen durch. Die Altkleider sollen am Abfuhrtag ab 8 Uhr bereitstehen. Das Anfahr...