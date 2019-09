Rotes Kreuz ehrt treue Spender

Zum letzten Blutspende-Termin des Bayerischen Roten Kreuzes kamen 99 Spender in die Grund- und Mittelschule. Erfreulicherweise waren auch diesmal drei Erstspender darunter. Sie wurden von neun Aktiven der BRK-Bereitschaft Pressig-Rothenkirchen und den Ärzten Baunach und Heinlein betreut. Ausgezeichnet wurde für drei Spenden: Rebecca Göll (Oldenburg). Das Team der BRK-Bereitschaft bedankte sich bei allen Spendern sowie bei der Schulleitung mit Rektor Reinhard Horn für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und für die Unterstützung. Der nächste Blutspende-Termin in Pressig ist am Mittwoch, 11. November. red