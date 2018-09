"Rotes Hoffest" mit Franz Müntefering

Die SPD Bamberg-Forchheim lädt am Samstag, 15. September, von 15.30 bis etwa 21 Uhr zum "Roten Hoffest" ein. Die Veranstaltung findet in der Luitpoldstraße 48 a in Bamberg statt. Neben dem Dialog werd...