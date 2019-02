Rotes Fahrrad trotz Kabelschloss weg

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Dienstag gegen 11.15 Uhr ein mit Kabelschloss an einem Fahrradständer in der Bamberger Straße befestigtes Rad. Es handelt sich um ein rotes Mountainbike der Marke Superior mit schwarzer Federgabel, Kettenschaltung, Trinkflaschenhalter, Scheibenbremsen, Ständer sowie abnehmbarer Beleuchtung. Dem Besitzer entstand ein Schaden in Höhe von 400 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion unter 09571/9520-0 entgegen.