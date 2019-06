Am frühen Samstagmorgen haben Zeugen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Forchheim beobachtet, wie ein roter Kleinwagen in eine Überdachung für Einkaufswägen krachte und anschließend davonfuhr. Über ein abgelesenes Teilkennzeichen konnte ein 22-jähriger Mann als Verursacher ausfindig gemacht werden. Aufgrund des hohen Schadens von etwa 5000 Euro ordnete die Staatsanwaltschaft die Sicherstellung der Fahrerlaubnis an.