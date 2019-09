Roter Skoda rollt auf weißen Skoda

Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Jahnstraße in Baiersdorf ist am Dienstag kurz vor 18 Uhr ein roter Skoda mit mehreren Insassen auf einen weißen Skoda gerollt und auf abschüssiger Strecke an diesem hängengeblieben. Da der Unfallhergang unklar ist, wird nach Zeugen gesucht, die sahen, wer den roten Skoda neben den Altglascontainern abstellte und wer sich in dem Fahrzeug befand, als dieses auf das weiße Auto rollte. Hinweise werden gerne von der Polizeiinspektion Erlangen-Land unter der Telefonnummer 09131/760514 entgegengenommen.