Am Dienstag kurz vor 18 Uhr ist es auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Jahnstraße in Baiersdorf zu einem Unfall gekommen. Dabei rollte ein roter Skoda mit mehreren Insassen auf einen weißen Skoda und blieb auf abschüssiger Strecke an diesem hängen. Da der Unfallhergang unklar ist, wird nach Zeugen gesucht, die sahen, wer den roten Skoda neben den Altglascontainern abgestellt hatte und wer sich in dem Fahrzeug befand. pol