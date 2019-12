Altenkunstadt vor 17 Stunden

Zeugenaufruf

Roter Seat angefahren

800 Euro ist die Bilanz einer Unfallflucht, die sich am Dienstag ereignete. Eine Frau parkte ihren roten Seat am Dienstag zwischen 10.30 bis 11.45 Uhr auf dem Parkplatz der Raiffeisenbank in der Gerbe...