Roter Mercedes wird angefahren

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag in der Zeit von 8 bis etwa 18 Uhr in Ebern in der Coburger Straße im Bereich der Parkplätze des Krankenhauses und der angrenzenden Arztpraxen einen geparkten roten Mercedes angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Fahrer mit einem weißen Fahrzeug die Kollision verursacht haben. Hinweise auf den Unfallflüchtigen erbittet die Polizeiinspektion Ebern, Ruf 09531/9240.