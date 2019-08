Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Montag zwischen 16.20 und 17.30 Uhr in der Basteistraße in Forchheim gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte wohl im Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Autos einer 25-Jährigen. Am roten Mazda entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0. pol