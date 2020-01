Roter Auftakt in Memmelsdorf

Am heutigen Dienstag, 28. Januar, lädt die SPD Bamberger Land zum roten Auftakt ab 19 Uhr ins Pfarrheim, Pfarrgasse in der Ortsmitte von Memmelsdorf, ein. Bei einer interessanten Mischung aus Politik, Unterhaltung und Musik ist ein kurzweiliger Abend mit interessanten Gesprächen garantiert, teilen die Veranstalter mit. Landratskandidat MdB Andreas Schwarz freut sich mit Wilhelm Wolpert, dem fränkischen Mundart-Leser und Schreiber, die Gäste willkommen heißen zu können. Für den musikalischen Teil sorgt der zweite fränkische Frecker Eberweiß. Natürlich ist auch die komplette Liste 05 - SPD Bamberger Land bei der Vorstellung anwesend. In kurzen Runden werden die Themen Wohnen, Mobilität, Ehrenamt, Wirtschaft sowie Bildung behandelt. Zu Beginn der Wahlzeit 2020 sorgt die SPD somit für einen besonderen Auftakt, der zeigen soll, dass Gestalten für die Region Freude macht. red