Rotenhan und Barth gastieren im Landkreis

In den nächsten Tagen bietet die Volkshochschule im Landkreis ein hochkarätiges Programm an. Hier ist ein kleiner Überblick:

"Organspende - eine Chance fürs Leben": Mit diesem wichtigen Thema befasst sich ein Vortrag der Volkshochschule Sand am Donnerstag, 26. September, um 18.30 Uhr in Sand in der Schulaula. Referentin Hannelore Seitz wird auf alle Themen, die mit Organspende und Transplantation zu tun haben, eingehen, speziell auch die Thematik des irreversiblen Hirnfunktionsausfalles (Hirntod). Die Zuhörer haben die Möglichkeit, während und nach dem Vortrag Fragen zu stellen. Informationsmaterial und Organspendeausweise liegen aus. Anmeldungen sind erbeten bei Maria Heinisch (09524/302302).

"Die Kloßköchin und der Pfarrer von Gerach" - unter diesem Motto hat Hans von Rotenhan Episoden und Geschichten aus dem Franken vergangener Tage zusammengestellt. Er kommt auf Einladung der Volkshochschule und Arbeiterwohlfahrt auch nach Knetzgau zu einer Lesung und Buchvorstellung. Termin ist am Freitag, 27. September, um 18.30 Uhr im Café "awoccino", Hainerter Str. 6. Die Zuhörer werden in ihre eigene Jugend zurückversetzt und denken "Ach ja, so etwas habe ich auch erlebt". Der fränkische Schalk erhebt sein lachend Haupt, manchmal wird es nachdenklich. Es verspricht, ein vergnüglicher Abend zu werden.

Seit seinem letzten Auftritt in Zeil hat Markus Barth die Zeit genutzt und sein neues Programm geschrieben, mit dem er nun auf Einladung der Volkshochschule Zeil am Freitag, 27. September, 20 Uhr im Rudolf-Winkler-Haus gastiert. Ein halbes Jahr war er auf Reisen und seit er zurück ist, besteht sein Leben fast ausschließlich aus "Haha... Moment, was?"-Situationen - so auch der Titel seiner neuen Show. Es ist diese Millisekunde zwischen spontanem Lachen und "Oh verdammt, die meinen das ernst!". Zwischen "Du verarschst mich doch!" und "Hui, du machst das aber hartnäckig!". Kurz: Die Momente, in denen einem schlagartig klar wird, dass die globale Kaffeetafel bisweilen gehörig einen an der Waffel hat. Und diese Momente sind überall.

Markus Barth zeigt in seinem neuen Stand-up-Programm den einzig sinnvollen Umgang mit akutem Weltenwahnsinn auf: lachen, wundern, wieder lachen. Hilft doch alles nix. Natürlich kann man das Leben bierernst nehmen. Aber wer bei Bier ernst bleibt, hat ja wohl überhaupt nichts verstanden. Markus Barth tritt seit 2007 mit seinen Stand-up-Programmen auf, z.B. auch bei "Nightwash" oder dem "Quatsch Comedy Club". Kartenvorverkauf in der Postagentur Zeil sowie online unter www.vhs-hassberge.de. red