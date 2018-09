Rotenhan-Schloss und Hühnerstall-Posse

"Gute Straßenverhältnisse sind lebenswichtig für den ländlichen Raum." Die Wirkung von Innenstaatssekretär Gerhard Eck für den Straßenbau besonders in den "Heiligen Ländern", wo elf Millionen Euro bereitgestellt wurden, hob Landtagsabgeordneter Steffen Vogel bei der "Jetzt red i"-Veranstaltung der CSU-Ortsverbände in der Verwaltungsgemeinschaft Ebelsbach in Ebelsbach hervor.

Er zählte auf: Der Ausbau der Staatsstraße von Gleisenau nach Breitbrunn kam auf 4,6 Millionen Euro, die Staatsstraße von der Landkreisgrenze nach Bamberg bis Kottendorf auf rund fünf Millionen Euro. Es fehlten noch das Stück von Kottendorf bis Kirchlauter (rund drei Millionen Euro) und die Ortsdurchfahrt Rudendorf (300 000 Euro). Leider hätte sich der letzte Bauabschnitt verzögert, weil die Firmen voll seien und man kein Planungsbüro finde. Auch die Baupreise stiegen um 30 Prozent, was sich auf den Finanzhaushalt auswirke. Gerhard Eck meinte, dass man auf die Leistungen des Freistaates stolz sein könne. Bayern habe sich aus einem agrarstrukturierten Land heraus entwickelt und stehe heute wirtschaftlich an vorderer Stelle. Dazu sei der kommunale Finanzausgleich unterstützend; er wurde von fünf auf zehn Milliarden Euro erhöht. Die Verkehrsinfrastruktur sei entscheidend; die A 70 sei heute eine "Hauptschlagader".

Die Bürger brachten Anliegen vor. Besonders interessierte die Zukunft des früheren Schlosses Rotenhan in Ebelsbach. Es verfällt immer mehr. Landrat Wilhelm Schneider bezog sich auf interne Gespräche und hoffte auf eine baldmögliche Entscheidung. Der bisherige Besitzer Arens sei nicht mehr Eigentümer; mit Denkmalbehörde und anderen Gesprächspartnern arbeite man an einer Lösung.

Horst Gehring aus Neubrunn sagte zu dem Bau eines Hühnerstalls, die Geschichte hätte "fast aus dem königlich-bayerischen Amtsgericht sein können". Für sieben Hühner und drei Enten habe er seinen Stall um drei Meter versetzen wollen, stoße aber auf bürokratische Hürden. Die "unsichtbare Grenze von Innen- zu Außenbereich" schlage groteske Blüten. Landrat Schneider sicherte ihm eine Abklärung zu.

Auch parteiinterne Kritik am Verhalten einiger Politiker wurde geübt; ferner stellten sich die CSU-Listenkandidaten Juliane Demar (Landtag) und Wilhelm Schneider (Bezirkstag) vor. gg