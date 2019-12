Roten Seat angefahren und geflüchtet

Ihren roten Seat parkte am Dienstag eine Frau zwischen 10.30 und 11.45 Uhr auf dem Parkplatz der Raiffeisenbank in der Gerbergasse. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte sie einen Schaden am hinteren Kotflügel der Beifahrerseite. Der Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser beläuft sich auf rund 800 Euro.