Rote Kugeln, schräge Reime und die Weihnachtsglocken

Das Weihnachtsfest naht mit Riesenschritten. Die Zeit wird immer knapper, um letzte Vorbereitungen zu treffen. Firmen und Vereine laden nahezu täglich zu Weihnachtsfeiern, so dass kaum Muße bleibt, sich aufs Weihnachtsfest mit der Familie einzustimmen. Die Liste der Weihnachtskarten - ein Relikt aus dem vergangenen Jahrhundert - ist abgearbeitet. Der Mistelzweig hängt über der Tür, die Rentiere sind auf dem Dach festgedübelt und der leuchtende LED-Schlauch schmiegt sich ins Giebeldreieck des Hauses. Die Weihnachtsgans ruht in der Kühltruhe und der nicht nadelnde Ikea-Plastikweihnachtsbaum "Greta" ist nachhaltig aufgeklappt. Nun kann der Weihnachtsmann mit seinem Coca-Cola-Truck vorfahren. Halt, nein! Wir brauchen noch eine neue Christbaumkugel. Ausgerechnet eine von den roten ging zu Bruch. Nun klafft in der Mitte des Tännchens eine Lücke. Sie mit einer andersfarbigen Kugel zu schließen, würde die Harmonie des Heiligen Abends stören, das geht gar nicht. Eine neue muss her. Doch woher nehmen? Vielleicht aus dem lauschigen Lauscha? Veranstalten die dort nicht immer diesen kuscheligen Kugelmarkt? Also nichts wie rauf nach Thüringen! Natürlich haben auch andere Weihnachtswichtel diese famose Idee, so dass sich Adventskranzkäufer (AKK) und Christbaumkugelkaufwillige (CBKW) mit ihren CO 2 ausstoßenden Autos stauen. Aus dem Radio rieselt leise der Schnee. Als die Geborgenheit im Stau bereits alle zu überwältigen droht, rettet ein Lied den Tag: "Merry Christmas allerseits" von Udo Jürgens. Immer wieder gut: "When the snow falls wunderbar / And the children happy are, / When the Glatteis on the street, / And we all a Glühwein need, / Then you know, es ist soweit: / She is here, the Weihnachtszeit."

Selbstredend, dass sich das erfüllt, was der Interpret im Lied andeutete: "Every Parkhaus ist besetzt, / Weil die people fahren jetzt / All to Kaufhof, Mediamarkt, / Kriegen nearly Herzinfarkt./ Shopping hirnverbrannte things / And the Christmasglocke rings" Kurzum - nicht alle Parkplätze sind besetzt, einen können wir noch ergattern. Und dann geht's los, hinein in den Kugelmarkt. Leider ist der rote Farbton, den wir suchen, nirgends zu finden. Guter Rat ist teuer. Hilft alles nichts, wir kaufen schlussendlich ein ganzes Sortiment neuer roter Kugeln. Basta. Und dann schlagen wir noch zu und kaufen fehlende Geschenke. Udo Jürgens hatte uns auf diese Idee gebracht: "Mama finds under the Tanne / Eine brandnew Teflon-Pfanne, / Papa gets a Schlips and Socken, / Everybody does frohlocken. / President speaks in TV, / All around is Harmonie." Glücklich und zufrieden fahren wir nach Hause. Noch immer ist uns der Song von Udo Jürgens im Ohr. "Bis mother in the kitchen runs: / Im Ofen burns the Weihnachtsgans. / And so comes die Feuerwehr / With Tatü-tata daher, / And they bring a long, long Schlauch / And a long, long Leiter auch. / And they schrei - Wasser marsch!, / Christmas is now in the... - Eimer."

"Ho, ho, ho", lachen wir in der Geborgenheit unseres von zwölf Airbags geschützten Autos. Angeregt vom Liedermacher reimen wir nun selbst: Santa Claus comes from the wood, pfeilgrad wie der Robin Hood / Brings us now the parcels home, before we walken in the Dome..." Nicht einmal die Weltnachrichten zur vollen Stunde vermögen diese Harmonie zu stören. Putin, Trump, Brexitgegner und Umweltaktivisten haben keine Chance. Wir nehmen eine Auszeit und beschließen, zur Christmette nach Vierzehnheiligen zu fahren, schon wegen der neuen Glocken dort, die uns heuer erstmals zum Fest läuten werden.