Rote Feuerlibelle besticht die Michelauer Juroren

Keine andere Farbe hat eine so explosive Wirkung wie die Farbe Rot . Sie springt uns regelrecht an. "Rot in der Natur" lautete das Pflichtthema, mit dem sich die Fotofreunde in ihrem Juni-Wettbewerb auseinandersetzen mussten.Allein 24 der 38 eingereichten Aufnahmen entstammten der Pflanzenwelt. Die übrigen Aufnahmen waren der Tierwelt zuzuordnen, soweit es sich nicht um malerische Sonnenuntergänge handelte. Bemerkenswert war, dass am Ende die Aufnahme einer Libelle das Rennen für sich entschied. Herbert Steiner hatte das Glück, eine knallrote Feuerlibelle zu fotografieren. Die schöne Libelle ist in den Mittelmeerländern in Asien und Afrika weit verbreitet. An einem heißen Julitag 2015 wurde das Exemplar von einem warmen Südwind über die Alpen getragen. So gesehen war es ein Glücksfall, einen dieser seltenen Einwanderer vor die Linse zu bekommen. Doch den Ausschlag für die Spitzenplatzierung gab die tadellose Bild- und Farbgestaltung.